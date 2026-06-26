На улицах Воронежа протестируют новый трехосный автобус

Трехосная модель длиной 14,5 метра, получившая название «гипербас», будет проходить испытания в реальных городских условиях. Уточняется, что ключевая особенность машины — высокая пассажировместимость, составляющая 130 человек. Такая конфигурация делает автобус удобной для обслуживания протяженных маршрутов с большим пассажиропотоком. Тестирование будет проходить в течение двух недель, в том числе в створе будущей трассы метробуса от улицы Кольцовской до аэропорта.