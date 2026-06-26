На улицах Воронежа протестируют новый трехосный автобус

Новый трехосный автобус протестируют на улицах Воронежа с целью реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта.
Трехосная модель длиной 14,5 метра, получившая название «гипербас», будет проходить испытания в реальных городских условиях. Уточняется, что ключевая особенность машины — высокая пассажировместимость, составляющая 130 человек. Такая конфигурация делает автобус удобной для обслуживания протяженных маршрутов с большим пассажиропотоком. Тестирование будет проходить в течение двух недель, в том числе в створе будущей трассы метробуса от улицы Кольцовской до аэропорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.