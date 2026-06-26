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IWF сняла все ограничения с белорусских тяжелоатлетов

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сняла все ограничения, принятые ранее в отношении спортсменов из Беларуси, об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Источник: Sputnik.by

Решение о снятии всех без исключения запретов и ограничений с белорусских тяжелоатлетов было принято на заседании исполкома IWF в пятницу.

По информации НОК, опубликованной в Telegram-канале комитета, подтверждающее письмо от IWF получил председатель Белорусской федерации тяжелой атлетики Павел Лобачев.

«Исполком IWF, в соответствии с рекомендациями МОК, допускает белорусских атлетов во всех возрастных категориях к турнирам IWF под национальными символами страны без ограничений», — говорится в сообщении.

Из-за событий на Украине в феврале 2022 года Международная федерация тяжелой атлетики ввела запрет на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, проводимых под ее эгидой. Но уже в мае 2023 года организация разрешила белорусским тяжелоатлетам выступать на состязаниях в нейтральном статусе.

Тогда же IWF выступила с заявлением, что «выбрала политику неисключения, так как глубоко убеждена, что спорт является одним из самых мощных инструментов международного единства и солидарности».