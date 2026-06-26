IWF сняла все ограничения с белорусских тяжелоатлетов

Из-за событий на Украине в феврале 2022 года Международная федерация тяжелой атлетики ввела запрет на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, проводимых под ее эгидой. Но уже в мае 2023 года организация разрешила белорусским тяжелоатлетам выступать на состязаниях в нейтральном статусе.