IWF сняла все ограничения с белорусских тяжелоатлетов

Решение о снятии всех без исключения запретов и ограничений с белорусских тяжелоатлетов было принято на заседании исполкома IWF в пятницу.
По информации НОК, опубликованной в Telegram-канале комитета, подтверждающее письмо от IWF получил председатель Белорусской федерации тяжелой атлетики Павел Лобачев.
«Исполком IWF, в соответствии с рекомендациями МОК, допускает белорусских атлетов во всех возрастных категориях к турнирам IWF под национальными символами страны без ограничений», — говорится в сообщении.
Из-за событий на Украине в феврале 2022 года Международная федерация тяжелой атлетики ввела запрет на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, проводимых под ее эгидой. Но уже в мае 2023 года организация разрешила белорусским тяжелоатлетам выступать на состязаниях в нейтральном статусе.
Тогда же IWF выступила с заявлением, что «выбрала политику неисключения, так как глубоко убеждена, что спорт является одним из самых мощных инструментов международного единства и солидарности».