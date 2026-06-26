Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти две тонны донской молочной продукции отправили на экспорт в Баку

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

На таможенных постах Ростовской области проверили и оформили 1,9 тонны готовых молочных продуктов. Весь груз успешно прошел ветеринарный контроль. Качество и безопасность товара подтвердили специалисты Донского филиала центра оценки качества продукции АПК по результатам лабораторных тестов. Также ведомство проверило законность происхождения продукции. Каких-либо нарушений в документах не обнаружили, после чего весь объем груза беспрепятственно отправился за рубеж.