Почти две тонны донской молочной продукции отправили на экспорт в Баку

На таможенных постах Ростовской области проверили и оформили 1,9 тонны готовых молочных продуктов. Весь груз успешно прошел ветеринарный контроль. Качество и безопасность товара подтвердили специалисты Донского филиала центра оценки качества продукции АПК по результатам лабораторных тестов. Также ведомство проверило законность происхождения продукции. Каких-либо нарушений в документах не обнаружили, после чего весь объем груза беспрепятственно отправился за рубеж.