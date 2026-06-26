На Ростов обрушился сильный ливень со шквалистым ветром

Власти поставили перед коммунальными и дорожными службами задачу очистить решетки ливневой канализации, а экстренные службы готовы оперативно реагировать на обращения граждан. Жителей просят по возможности ограничить пребывание на улице, парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных конструкций, а также не прятаться под высокими деревьями во время грозы.