На Ростов обрушился сильный ливень со шквалистым ветром

Из-за ливня и шквалистого ветра в донской столице затруднено движение на нескольких улицах, упавшие деревья повредили автомобили.
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение. Как сообщает глава города Александр Скрябин, по данным синоптиков, до конца суток 26 июня и в течение 27 июня в городе и местами по области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 20−23 метров в секунду.
Непогода уже начала наносить урон городу вечером 26 июня. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры последствий разгула стихии.
На пересечении улиц Красноармейской и Ворошиловского проспекта упавшее дерево повредило три автомобиля. Еще одно дерево рухнуло на Красноармейской между Соборным и Семашко — там пострадали две машины. В районе Военведа ситуация остается напряженной: на улице Дачной поваленное дерево перекрыло проезжую часть. Аналогичный инцидент произошел на улице Оганова.
Из-за сильного ливня видимость на дорогах снизилась до минимума, мощные потоки воды сносили машины и пешеходов. Это привело к транспортному коллапсу — многокилометровые пробки сковали Дачную, Таганрогскую, Вавилова, Оганова и Королева.
Власти поставили перед коммунальными и дорожными службами задачу очистить решетки ливневой канализации, а экстренные службы готовы оперативно реагировать на обращения граждан. Жителей просят по возможности ограничить пребывание на улице, парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных конструкций, а также не прятаться под высокими деревьями во время грозы.
В экстренных ситуациях ростовчан призывают звонить в службу «112». Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды, однако водителям рекомендуют воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.