В детском лагере на территории Воронежской области провели урок мужества

Отдельно говорили о детях войны, например, о Жене Седове и его товарищах, разминировавших бомбы. Также ребята смогли услышать истории из первых уст. Так, о тяготах военных и послевоенных лет им рассказала Елена Яковлевна Евдокимова. Она сама была несовершеннолетним узником оккупированного врагом хутора. Дети смогли задать ей вопросы.