В детском лагере на территории Воронежской области провели урок мужества

Урок мужества «Их детство забрала война» состоялся 18 июня в детском оздоровительном лагере «Приозерье» в Богучарском районе Воронежской области, сообщили в управлении культуры муниципалитета. Организация детского отдыха — одна из задач нацпроекта «Семья».
Занятие для ребят провели сотрудники передвижного многофункционального культурного центра совместно со специалистами районного историко-краеведческого музея и Дома культуры ветеранов. Ведущие рассказали юным слушателям о событиях Великой Отечественной войны, ключевых битвах и сражениях, героизме солдат и простых людей.
Отдельно говорили о детях войны, например, о Жене Седове и его товарищах, разминировавших бомбы. Также ребята смогли услышать истории из первых уст. Так, о тяготах военных и послевоенных лет им рассказала Елена Яковлевна Евдокимова. Она сама была несовершеннолетним узником оккупированного врагом хутора. Дети смогли задать ей вопросы.
Также для всех желающих работала выставка «Эхо войны». Экспозиция была сформирована из фондов музея. Гости выставки смогли увидеть предметы военно-полевого быта, оружие, средства связи и другие экспонаты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.