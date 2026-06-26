Московский бизнесмен признал вину в хищении 5 млрд у воронежского КБХА

Уголовное дело о хищении денег у «Роскосмоса» было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России в июне 2025 года. В его основу легли контракты, заключенные с ООО «Нагваль стройтех» и ООО «Гарантстрой» на участие в создании централизованного производства шар-баллонов для изделий ракетно-космической техники и объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» на площадке КБХА в Воронеже. По версии следствия, господин Гутенко знал о невозможности исполнения работ и сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а позже подделал документы о фактическом и полном исполнении работ.