В Крыму проведут агротехнический уход на более чем 4 тыс. га леса

Сотрудники «Крымского лесоохотничьего хозяйства» проводят работы по агротехническому уходу за лесными культурами прошлых лет создания по нацпроекту «Экологическое благополучие». До конца года работы пройдут более чем на 4,6 тысячах га, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
Агротехнический уход способствует повышению приживаемости лесных культур и улучшению условий их роста. Специалисты рыхлят почву, убирают сорняки, скашивают траву и кустарники. Так, работы уже провели на площади более 1900 га на территории Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Степного, Симферопольского и Старокрымского лесничеств.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.