«Всё в грязи, собака воет»: в Калининграде дворнягу уже месяц держат взаперти на балконе

Уже месяц в Центральном районе Калининграда сидит на балконе первого этажа запертый там пёс. Животное в ужасном состоянии, оно постоянно скулит и воет, рассказала «Клопс» хозяйка одной из квартир в этом же доме в пятницу, 26 июня.
Несчастный пёс страдает то от дождя, то от жары — все последние дни ему толком не укрыться от палящего солнца, говорит Алина. Весь пол вокруг пропитан мочой и покрыт нечистотами: выгуливать собаку никто не выгуливает. Кормлением себя хозяин тоже не утруждает.
"Мы через балкон передаем и воду, и еду, потому что собака голодает, — говорит девушка. — Вчера я пошла опять, покормила, попоили… Там всё обкакано, всё прямо очень плохо, воняет.
Собака скулит постоянно, она пытается перепрыгнуть, об эти железки головой бьётся!".
Алина несколько раз звонила в квартиру, к которой относится балкон, но дверь никто не открыл. «Я весь месяц наблюдаю: утром, вечером — света нет, хозяина нет, никого нет», — перечисляет она.
Лишь один раз, когда она просовывала псу корм, на балкон вышел на шум молодой человек.
"Он сразу начал грубить, резко отвечать, — вспоминает девушка. — Говорил, что это не наше это дело, за собакой он каждый день убирает, кормит, поит, что он каждый день в восемь вечера домой приезжает, с собакой гуляет.
Но я в этом сомневаюсь. Собака уже месяц на этом балконе. Там доски все уже сгнившие, какашек куча, мочи куча. Подойти к балкону невозможно, свои балконы не открыть, воняет ужасно".
Алина говорит, что сама звонила в полицию, а её соседи написали заявление, но ответа пока не получили.
В пресс-службе регионального УМВД «Клопс» сообщили, что по данному факту проводится проверка, и по её результатам будет принято прцессуальное решение. В частности, будет выяснено, подпадает ли поведение хозяина под статью 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
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