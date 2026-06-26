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В Рязанской области состоялся велопробег

Участие в нем приняли свыше тысячи человек.

Источник: Национальные проекты России

Масштабный велопробег состоялся в Рязанской области 20 июня в ходе реализации проекта «СпортАктиV Рязанской области» и государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Площадками для проведения мероприятия стали несколько локаций. Среди них была не только Рязань, но и муниципалитеты региона. Всего участие в спортивном мероприятии приняли более 1 тыс. человек, в том числе представители власти, спортсмены, трудовые коллективы и активные местные жители. Колонну возглавили министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис и глава администрации Рязани Борис Ясинский.

Для детей на мероприятии работали игровые площадки. Также для гостей провели розыгрыши призов, в том числе самокатов, подготовили выступления творческих коллективов. Уточняется, что подобные мероприятия будут организовывать на регулярной основе. Так, в июле 2026 года запланированы Большой Ореховый забег и состязания по северной ходьбе.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.