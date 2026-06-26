В Рязанской области состоялся велопробег

Площадками для проведения мероприятия стали несколько локаций. Среди них была не только Рязань, но и муниципалитеты региона. Всего участие в спортивном мероприятии приняли более 1 тыс. человек, в том числе представители власти, спортсмены, трудовые коллективы и активные местные жители. Колонну возглавили министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис и глава администрации Рязани Борис Ясинский.