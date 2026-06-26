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В Сочи завершают расчистку русла реки Хероты

Более 25 тысяч кубометров заиленного грунта вывезли из русла реки Хероты в Сочи.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Сочи завершают расчистку русла реки Хероты. Вывезено уже более 25 кубометров заиленного грунта, сообщает пресс-служба администрации города.

При сильных дождях и паводках уровень воды в Хероте резко повышается. Часто после залповых осадков фиксировались подтопления. Так, в декабре 2024 года вода в реке вновь поднялась до критических отметок. В результате подтоплена придомовая территорию на улице Петрозаводской.

В последний раз русло реки Хероты масштабно чистили в 2016 году. При этом, по оценкам специалистов, проводить работы необходимо каждые 10 лет.

Безусловно, регулирующие мероприятия дадут положительный эффект — при залповом выпадении осадков русло сможет справляться с объемом воды. Мы понимаем, что полностью исключить риски при самом худшем стечении обстоятельств невозможно, но проведенные работы позволят их минимизировать.

сказал Андрей Прошунин
глава Сочи

Четыре этапа работы из пяти уже выполнены. Подрядчик завершит расчистку в июле.