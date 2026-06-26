В Сочи завершают расчистку русла реки Хероты

При сильных дождях и паводках уровень воды в Хероте резко повышается. Часто после залповых осадков фиксировались подтопления. Так, в декабре 2024 года вода в реке вновь поднялась до критических отметок. В результате подтоплена придомовая территорию на улице Петрозаводской.