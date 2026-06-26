В Ельце пройдет фестиваль «День молодежи — 2026»

Главной площадкой празднования фестиваля «День молодежи — 2026» в Липецкой области впервые станет Елец, сообщили в управлении информационной политики региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что фестиваль состоится 27 июня. Ожидается, что участие в нем на площадке в Ельце примут около 10 тысяч человек. Праздник пройдет под единой концепцией «Мечта. Гордость. Единство» и будет посвящен Году единства народов России.
На мероприятии будут развернуты сразу несколько тематических кластеров: «Молодость», «Мечта», «Гордость» и «Единство». Узнать общую программу фестиваля и зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.