В Астраханской области открыли Парк Победы, посвященный героям СВО

Парк Победы, посвященный героям СВО, открыли в День памяти и скорби в поселке Кирпичного завода № 1 в Приволжском районе Астраханской области. Территорию благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора региона.
Уточняется, что парк создали по инициативе местных жителей. Они, в частности, сами выбрали территорию и концепцию пространства. В парке установили лавочки и ограждения, проложили дорожки и смонтировали освещение.
«Сегодня Парк Победы — это не только благоустроенная территория для отдыха и проведения памятных мероприятий, но и значимое место сохранения исторической памяти. Здесь увековечен подвиг наших земляков», — сказала глава Приволжского района Елена Сафронова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.