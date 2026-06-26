В Ленобласти состоялся международный фестиваль «КониФест»

Международный конный фестиваль «КониФест» состоялся 12−14 июня во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в комитете государственного экологического надзора региона. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие».
Фестиваль состоялся на территории конноспортивного клуба «Приор». В программе были конкур, испытания среди лошадей спортивных пород, рожденных в России, а также породные ринги. Также для гостей фестиваля провели показательные выступления, работали интерактивные и фотозоны, фудкорт.
По итогам состязаний команда конного дома «Амин-Теке» увезла домой главный кубок ринга ахалтекинских лошадей. Главный трофей достался годовалому жеребцу по кличке Янтарь.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.