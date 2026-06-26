Свадебный бум: 400 пар волгоградцев заключили брак 26.06.2026

В красивую дату 26.06.2026 в Волгоградской области прошел настоящий свадебный день. Торжественные церемонии состоялись в районных и городских ЗАГСах, а также на 28 выездных площадках. Всего в регионе было создано в этот день около 400 новых семей.
Больше всего браков зарегистрировали в Волгограде — более 100. Две выездные церемонии прошли в ротонде на центральной набережной. В Волжском поженились более 80 пар, в Городище — 20, в Камышине — 18, в Средней Ахтубе — 12, в Михайловке — 11, сообщают в пресс-службе обладминистрации.
С начала 2026 года в области зарегистрировано уже около 4,7 тысячи браков. Желающие заключить семейный союз могут подать заявление в органах ЗАГС, через портал «Госуслуги» или с помощью регионального свадебного интернет-ресурса. На этом сайте также можно выбрать площадку для выездной регистрации.
Ранее сообщалось, что позаботиться о малышах некоторым волгоградским семьям помогает «Социальная няня».