Свадебный бум: 400 пар волгоградцев заключили брак 26.06.2026

С начала 2026 года в области зарегистрировано уже около 4,7 тысячи браков. Желающие заключить семейный союз могут подать заявление в органах ЗАГС, через портал «Госуслуги» или с помощью регионального свадебного интернет-ресурса. На этом сайте также можно выбрать площадку для выездной регистрации.