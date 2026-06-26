В Кстовском районе Нижнего Новгорода высадили аллею из 30 лип

Аллею лип из 30 лип высадили в День памяти и скорби на территории Кстовского района в Нижнем Новгороде в ходе акции «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кто прошел через испытания судьбы и навсегда изменил ход истории нашей страны. В честь наших земляков, в память о подвигах всего советского народа на территории особенного памятника мы высадили 30 лип — это знак нашей вечной благодарности героям Отечества», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.
Местом создания памятной аллеи была выбрана территория памятника Горьковскому оборонительному рубежу. Для создания этих укреплений в годы войны трудились более 300 тыс. нижегородцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.