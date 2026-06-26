В Кстовском районе Нижнего Новгорода высадили аллею из 30 лип

«Сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кто прошел через испытания судьбы и навсегда изменил ход истории нашей страны. В честь наших земляков, в память о подвигах всего советского народа на территории особенного памятника мы высадили 30 лип — это знак нашей вечной благодарности героям Отечества», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.