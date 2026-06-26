В погоне за литром

Кризис топлива отразился не только на личном транспорте. Часть перевозчиков также сообщала о перебоях и возможной корректировки выхода машин на маршруты. Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова на пресс-конференции с журналистами рассказала, что проблемы с нехваткой топлива у автотранспортных предприятий Ростова-на-Дону удавалось урегулировать в течение часа — при условии, что руководство компаний своевременно обращалось в органы власти. По ее словам, основная трудность состояла в том, что предприятия запаздывали с информированием о возникших проблемах. Ограничения при этом вводились непосредственно топливными провайдерами и поставщиками. Министр провела параллель между сложившейся ситуацией и периодически возникавшим в России дефицитом гречки с сопутствующим ростом цен, который в том числе провоцировался ажиотажным спросом населения.