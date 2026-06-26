«Ситуация непростая»: Власти Ростовской области объяснили очереди на заправках

В ряде случаев, особенно на частных АЗС, отдельные виды топлива отсутствуют. Это связано с возросшей нагрузкой на доставку и с рыночными механизмами закупок. В то же время ключевые поставщики имеют достаточные для региона запасы дизельного топлива и бензина.