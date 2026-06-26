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«Ситуация непростая»: Власти Ростовской области объяснили очереди на заправках

В Ростовской области автовладельцев призывают не создавать искусственный спрос на бензин.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию на топливном рынке в Ростовской области обсудили на очередном заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами. Об этом говорится на сайте донского правительства.

По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева, очереди на заправках обусловлены разными факторами.

— Наряду с объективными трудностями, вызванными необходимостью перестройки логистических цепочек, наблюдается ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза. Это подтверждают и коллеги из других регионов.

В ряде случаев, особенно на частных АЗС, отдельные виды топлива отсутствуют. Это связано с возросшей нагрузкой на доставку и с рыночными механизмами закупок. В то же время ключевые поставщики имеют достаточные для региона запасы дизельного топлива и бензина.

— Ситуация непростая, мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. В ежедневном режиме ведем постоянный мониторинг. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время.

Для нормализации обстановки власти просят жителей заправлять автомобиль по мере необходимости, не создавая искусственный спрос, использовать только штатный топливный бак машины и доверять официальной информации, а не слухам.

Для муниципалитетов открыта круглосуточная дежурная линия Минпромэнерго: 8−863−285−69−50.

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