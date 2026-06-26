На форуме регионов в Минске дали старт строительству стадиона в Воронеже

Процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона ФК «Факел» на месте снесенного Центрального стадиона профсоюзов (ул. Студенческая, 17) правительство Воронежской области запустило в апреле этого года. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. был инициирован структурой белорусского холдинга ООО «Стройинжиниринг» и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года.