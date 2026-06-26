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В Челябинской области состоится фестиваль-ярмарка «День рождения Бабы-яги»

Гости смогут посетить ярмарку изделий народных умельцев и попробовать угощения.

Фестиваль-ярмарка «День рождения Бабы-яги» состоится 4 июля в Кирсинском досуговом центре Челябинской области. Мероприятие проведут в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Так, в 11:00 начнут работать ярмарка изделий народных умельцев и торговые ряды. Там гости смогут найти уникальные сувениры и попробовать угощения. Основная конкурсная программа стартует в 12:00. Пройдет состязание за звание лучшей Бабы-яги и лучшего кукольного образа.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.