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Суд обязал администрацию Бабяковского поселения под Воронежем поставить дорогу на учет

Сельские власти больше года не оформляли дорогу по переулку Высотный в селе Бабяково.

Источник: Комсомольская правда

Новоусманский районный суд 23 июня удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Бабяковского сельского поселения официально оформить автомобильную дорогу по переулку Высотный в селе Бабяково. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 26 июня. Без этого местные власти не могут законно содержать и ремонтировать дорогу, а значит, отвечать за ее безопасность.

Прокурорская проверка показала, что дорога с грунтовым покрытием давно используется как дорога общего пользования местного значения, но на кадастровый учет ее так и не поставили. Нет и зарегистрированных прав на земельный участок под ней — хотя по закону именно администрация поселения обязана этим заниматься, потому что она же отвечает за содержание дороги.

Еще в июне прошлого года прокуратура вносила представление с требованием устранить нарушения, но чиновники за год не выполнили обязательства. Поэтому дело дошло до суда.

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