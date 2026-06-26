Суд обязал администрацию Бабяковского поселения под Воронежем поставить дорогу на учет

Прокурорская проверка показала, что дорога с грунтовым покрытием давно используется как дорога общего пользования местного значения, но на кадастровый учет ее так и не поставили. Нет и зарегистрированных прав на земельный участок под ней — хотя по закону именно администрация поселения обязана этим заниматься, потому что она же отвечает за содержание дороги.