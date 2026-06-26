Более двух тысяч человек посетили агропромышленную выставку «День поля — 2026» в Нижнем Новгороде

«Выставка “День поля” — это витрина достижений нашего агропромышленного комплекса. Это праздник тех, кто изо дня в день, невзирая на капризы погоды и непростые вызовы времени, кормит наш регион. На площадке мы видим технологии, которые уже работают на полях, новые сорта культур, перспективные направления животноводства — все то, что делает наш АПК сильнее и конкурентоспособнее», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.