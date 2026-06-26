Более двух тысяч человек посетили агропромышленную выставку «День поля — 2026» в Нижнем Новгороде

Более двух тысяч человек посетили агропромышленную выставку «День поля — 2026» (0+), которая прошла 26 июня на площадке опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Селекционной станции Кстовского района Нижнего Новгорода.
Участие в мероприятии приняло более 140 аграрных предприятий, фермеров, производителей и поставщиков сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК.
«Выставка “День поля” — это витрина достижений нашего агропромышленного комплекса. Это праздник тех, кто изо дня в день, невзирая на капризы погоды и непростые вызовы времени, кормит наш регион. На площадке мы видим технологии, которые уже работают на полях, новые сорта культур, перспективные направления животноводства — все то, что делает наш АПК сильнее и конкурентоспособнее», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
На выставке аграрии представили более 100 единиц современной техники и оборудования, новые сорта сельскохозяйственных культур, современные решения в области питания и защиты растений, а также цифровые сервисы для агробизнеса.
«“День поля” — это площадка демонстрации достижений агропромышленного комплекса нашего региона. На ней наглядно представлены результаты системной работы отрасли — современная техника, перспективные селекционные разработки, передовые агротехнологии, которые уже дают реальный экономический эффект. Кроме того, это пространство для обмена опытом, где аграрии, ученые, представители науки и бизнеса могут открыто обсуждать актуальные вызовы, делиться лучшими практиками и совместно искать эффективные решения», — сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Фермеры и ремесленники продемонстрировали на выставке натуральную косметику, амарантовый чай, цукаты из тыквы и ревеня, продукцию пчеловодства, изделия из керамики, дерева, бересты, лозы, цветного стекла, украшения для дома и картины из природных материалов.
В павильоне «Покупай нижегородское» гости смогли продегустировать и приобрести молочную продукцию, сыры, мясные и хлебобулочные изделия, майонезы и соусы, овощи и мороженое.
В разделе «Наука и образование» прошла презентация Нижегородского государственного агротехнологического университета им. Л. Я. Флорентьева (НГАТУ) и его подразделения — Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ), Нижегородского инженерно-экономического университета, Ардатовского аграрного техникума, Работкинского аграрного колледжа, Нижегородского регионального института управления и экономики агропромышленного комплекса.
Также на выставке состоялись Коллегия государственной ветеринарной службы Нижегородской области и демонстрационные учения по ликвидации очага болезни мелкого рогатого скота.
Специалисты отдела селекции и семеноводства Нижегородского НИИ сельского хозяйства представили результаты своей работы и познакомили гостей с новыми перспективными сортами озимой пшеницы, гороха, гречихи.
Кроме того, в рамках «Дня поля» состоялся конкурс-выводка племенных животных и соревнования по фигурному вождению тракторов «Беларус-82», в которых приняли участие как опытные механизаторы, так и студенты аграрных вузов, техникумов и колледжей.
Выставка «День поля» способствует реализации мероприятий национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению президента России Владимира Путина.
Напомним, развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости — основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.