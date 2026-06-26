Пользователи Рунета: в стране-бензоколонке, по-вашему, нет бензина?

Интернет-пользователи, судя по комментариям, рисуют нам именно такую картину. Они видят, как в сети одна за другой появляются новости о «топливном кризисе», фото и видео с заправок, где машины стоят с канистрами. Но в реальности, по их наблюдениям, ничего не происходит. Алевтина на платформе «Дзен» саркастично спрашивает: «с чего бы нет бенза? а где конкретно?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Она отмечает, что у всех опрошенных знакомых топливо есть, а трудности возникли только из-за того, что люди сами скупают бензин сверх меры — и его просто не успевают подвозить.