В Магаданской области сотрудники МЧС рассказали о службе на ярмарке вакансий

В Магаданской области представители МЧС России приняли участие в ярмарке вакансий, организованной Кадровым центром «Работа России». Спасатели рассказали о своей профессии всем заинтересованным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, в рамках ярмарки представители ведомства подробно разъяснили специфику профессиональной деятельности в системе МЧС, условия прохождения службы и требования к кандидатам на различные должности. Особый интерес у соискателей вызвали социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников, а также порядок подачи документов и этапы отбора кандидатов.
Ярмарка собрала участников разных возрастов — от молодых людей, только выбирающих профессиональный путь, до опытных специалистов, рассматривающих возможность смены сферы деятельности. Многие соискатели получили индивидуальные консультации и рекомендации по дальнейшему взаимодействию с кадровой службой МЧС.
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