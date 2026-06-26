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В Петербурге разрешили купаться только в Безымянном озере

В Санкт-Петербурге признали безопасным для купания лишь один водоем, в Ленинградской области — три. В остальных 40 акваториях качество воды не соответствует санитарным нормам, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Источник: Коммерсантъ

Из 24 обследованных пляжей Петербурга нормативам соответствует только Безымянное озеро в Красносельском районе. Непригодными признаны Ольгинский водоем, все три Суздальских озера, река Ижора, пляжи Финского залива в Кронштадте, Курортном и Приморском районах, озера Разлив и Колонистский пруд.

В Ленобласти из 20 зон рекреации безопасными оказались лишь три пляжа в Приозерском районе — на озерах Ратное, Отрадное и Снетковское. Остальные 17 водоемов, включая Ладожское озеро, реки Вуоксу, Волхов и Плюссу, под запретом. Купание в них грозит кишечными инфекциями, энтеровирусами и гепатитом А. Новые пробы воды будут отобраны через неделю.

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