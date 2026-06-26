В Петербурге разрешили купаться только в Безымянном озере

В Ленобласти из 20 зон рекреации безопасными оказались лишь три пляжа в Приозерском районе — на озерах Ратное, Отрадное и Снетковское. Остальные 17 водоемов, включая Ладожское озеро, реки Вуоксу, Волхов и Плюссу, под запретом. Купание в них грозит кишечными инфекциями, энтеровирусами и гепатитом А. Новые пробы воды будут отобраны через неделю.