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Легенда российского фигурного катания Тамара Москвина празднует юбилей 26 июня

Сегодня юбилей отмечает Почётный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Николаевна Москвина — легендарный наставник, выдающийся специалист и человек, чьё имя давно стало символом отечественного фигурного катания.

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Поздравительный пост опубликовала пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

За десятилетия работы она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Под руководством Тамары Москвиной золотые медали Олимпийских игр завоевали Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, а также Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Особого внимания заслуживает уникальное достижение Артура Дмитриева, ставшего двукратным олимпийским чемпионом с разными партнёршами, — результат огромной совместной работы спортсмена и его наставника.

Сегодня традиции школы Тамары Николаевны продолжаются в её спортивном клубе, где тренируются действующие лидеры российского фигурного катания — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также один из сильнейших одиночников страны Пётр Гуменник. Это ещё раз подтверждает, что настоящий профессионализм, преданность делу и талант наставника не знают временных границ.