Легенда российского фигурного катания Тамара Москвина празднует юбилей 26 июня

Сегодня традиции школы Тамары Николаевны продолжаются в её спортивном клубе, где тренируются действующие лидеры российского фигурного катания — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также один из сильнейших одиночников страны Пётр Гуменник. Это ещё раз подтверждает, что настоящий профессионализм, преданность делу и талант наставника не знают временных границ.