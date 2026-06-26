Легенда российского фигурного катания Тамара Москвина празднует юбилей 26 июня

Поздравительный пост опубликовала пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
За десятилетия работы она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Под руководством Тамары Москвиной золотые медали Олимпийских игр завоевали Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, а также Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Особого внимания заслуживает уникальное достижение Артура Дмитриева, ставшего двукратным олимпийским чемпионом с разными партнёршами, — результат огромной совместной работы спортсмена и его наставника.
Сегодня традиции школы Тамары Николаевны продолжаются в её спортивном клубе, где тренируются действующие лидеры российского фигурного катания — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также один из сильнейших одиночников страны Пётр Гуменник. Это ещё раз подтверждает, что настоящий профессионализм, преданность делу и талант наставника не знают временных границ.