Путин подписал закон о наказании за нарушение правил авторизации

Согласно документу, владельцы сайтов, информационных систем и приложений, использующих рекомендательные технологии (например, подборку постов, видео или товаров), обязаны информировать об этом пользователей и размещать правила их применения. Штраф за нарушение для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы выше.