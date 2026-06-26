Нутрициолог рассказала, какие продукты необходимо есть летом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Чернику, листовую зелень и молодые овощи стоит включить в летний рацион для поддержания энергии, посоветовала нутрициолог, health-коуч Софья Королева.
«Черника — просто необходимый элемент питания в летний период. Я даже рекомендую ее замораживать на зиму. Она содержит большое количество микроэлементов, полезна для мозга, памяти, глаз и контроля сахара в крови. Мы не можем пройти мимо различной зелени: петрушка, кинза, укроп, рукола, мангольд. Многие салаты содержат в себе молодые овощи, то, что выращено сейчас: кабачки, огурцы, редис, томаты, перец», — рассказала Королева NEWS.ru.
По словам эксперта, энергия в организме — это комплексный процесс, и для ее поддержания важен сбалансированный подход: рацион должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку в необходимом количестве.