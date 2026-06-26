Нутрициолог рассказала, какие продукты необходимо есть летом

«Черника — просто необходимый элемент питания в летний период. Я даже рекомендую ее замораживать на зиму. Она содержит большое количество микроэлементов, полезна для мозга, памяти, глаз и контроля сахара в крови. Мы не можем пройти мимо различной зелени: петрушка, кинза, укроп, рукола, мангольд. Многие салаты содержат в себе молодые овощи, то, что выращено сейчас: кабачки, огурцы, редис, томаты, перец», — рассказала Королева NEWS.ru.