Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог рассказала, какие продукты необходимо есть летом

Королева: чернику стоит включить в летний рацион для поддержания энергии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Чернику, листовую зелень и молодые овощи стоит включить в летний рацион для поддержания энергии, посоветовала нутрициолог, health-коуч Софья Королева.

«Черника — просто необходимый элемент питания в летний период. Я даже рекомендую ее замораживать на зиму. Она содержит большое количество микроэлементов, полезна для мозга, памяти, глаз и контроля сахара в крови. Мы не можем пройти мимо различной зелени: петрушка, кинза, укроп, рукола, мангольд. Многие салаты содержат в себе молодые овощи, то, что выращено сейчас: кабачки, огурцы, редис, томаты, перец», — рассказала Королева NEWS.ru.

По словам эксперта, энергия в организме — это комплексный процесс, и для ее поддержания важен сбалансированный подход: рацион должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку в необходимом количестве.