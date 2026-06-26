Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт у одного человека

Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон, по аналогии с первым «антифрод»-пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. По его словам, мошенники часто используют десятки подставных карт — так называемые «дропперские» счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал.