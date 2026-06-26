Борьба в разгаре: Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

На гребном канале в Москве продолжается Кубок России по гребле на байдарках и каноэ — турнир, от которого напрямую зависит состав сборной на главные международные старты сезона.
В борьбе за путёвки на чемпионат мира в Познани и на «Кубок Доброй Воли — 2026» участвуют более 350 спортсменов из свыше 30 регионов страны. Для многих из них эти дни — решающий экзамен: здесь проверяется не только скорость, но и умение держать темп, грамотно распределять силы и не дрогнуть в решающие секунды.
В рамках турнира состоялись состязания и в индивидуальных классах, в том числе на дистанции 1000 метров в классе С‑1 среди мужчин. Борьба на «тысяче» получилась плотной: здесь решают не только сила и техника, но и умение держать темп до последних метров. Именно это качество и принесло волгоградскому каноисту Данилу Положенцеву (выступавшему в связке с Ульяновской областью) бронзовую награду.
Его результат — 04:09.069 — позволил закрепиться в тройке сильнейших. Золото забрал Владимир Афонин из Астраханской области (04:03.729), серебро — Михаил Карпов из Краснодарского края (04:06.096). Отрыв от второго места составил чуть больше трёх секунд.
Программа турнира охватывает дистанции 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четвёрках. Именно в таких форматах особенно ярко проявляется и индивидуальное мастерство, и командная слаженность — а на воде это всегда видно по ритму: когда все гребцы работают как единый механизм, лодка буквально летит вперёд.
Система отбора делает каждую секунду на дистанции стратегически важной:
1‑е место в видах программы чемпионата мира (в тех дисциплинах, где не были выполнены требования IV тура отбора на чемпионате Европы) даёт право на участие в учебно‑тренировочных мероприятиях и в самом чемпионате мира;
спортсмены и экипажи, отобравшиеся на чемпионат мира, автоматически считаются выполнившими требования для участия в «Кубке Доброй Воли».
Финальные заезды продолжатся 26, 27, 28 и 29 июня — именно в эти дни станут известны имена тех, кто представит страну на международной арене. Болельщикам особенно стоит следить за выступлениями волгоградских гребцов: в такой плотной конкуренции любая медаль — серьёзное достижение и подтверждение сильных региональных традиций.
Александр Веселовский.
Фото: Волгоградская областная общественная организация федерация гребли на байдарках и каноэ.