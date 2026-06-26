Борьба в разгаре: Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

В борьбе за путёвки на чемпионат мира в Познани и на «Кубок Доброй Воли — 2026» участвуют более 350 спортсменов из свыше 30 регионов страны. Для многих из них эти дни — решающий экзамен: здесь проверяется не только скорость, но и умение держать темп, грамотно распределять силы и не дрогнуть в решающие секунды.