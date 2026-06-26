В Ростовской области на карьере утонул 15-летний подросток

Трагедия произошла 25 июня на водоеме в Красносулинском районе, неподалеку от хуторов Новоровенецкий и Васецкий. По предварительным данным, парень просто не умел плавать. В момент, когда ребенок начал тонуть, рядом не оказалось ни одного взрослого, способного прийти на помощь. По факту гибели несовершеннолетнего сейчас работают следователи. В спасательном ведомстве также напомнили дончанам о важном нововведении: с этого года на Дону детям до 16 лет категорически запрещено находиться у воды без присмотра старших.