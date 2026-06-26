Путин подписал закон о правилах использования сим-карт несовершеннолетними

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила использования сим-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
Согласно закону, родители или законные представители вправе уведомить оператора связи о том, что передают свой абонентский номер ребенку, с указанием его возраста. Это необходимо для обеспечения безопасного контента и противодействия мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в этом случае установит правительство РФ.
Кроме того, законом предусматривается, что теперь расторгнуть договор об оказании услуг в отношении конкретного номера можно будет только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обратился раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и не взимать плату. Целью данной нормы является противодействие использованию одноразовых сим-карт.