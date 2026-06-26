Минюст внес проект «Эхо»* в реестр иноагентов

Также Конева*, «Автономное Действие»* и «Крымская солидарность»* распространяли фейки о решениях властей РФ, отмечает Минюст. При этом Конева* создавала материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. «Автономное действие»* и «Крымская солидарность»* тем временем распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Конева* и «Автономное действие»* выступали против СВО, сообщает ведомство.