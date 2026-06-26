Минюст внес проект «Эхо»* в реестр иноагентов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект «Эхо»*, медиа-группу «Автономное Действие»*, общественное движение «Крымская солидарность»*, а также социолога Елену Коневу*, сообщается на сайте ведомства.
«Двадцать шестого июня 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. Л. Конева*, проект “Эхо”*, медиа-группа “Автономное Действие”*, а также общественное движение “Крымская солидарность”*, — говорится в сообщении.
По данным министерства, проект «Эхо»* распространял фейки о решениях властей РФ, выступал против СВО, создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также взаимодействует с иноагентами.
Также Конева*, «Автономное Действие»* и «Крымская солидарность»* распространяли фейки о решениях властей РФ, отмечает Минюст. При этом Конева* создавала материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. «Автономное действие»* и «Крымская солидарность»* тем временем распространяли материалы иноагентов и нежелательных в России организаций. Кроме того, Конева* и «Автономное действие»* выступали против СВО, сообщает ведомство.
* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.