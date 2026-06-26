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Власти Калининграда выделили более 20 млн рублей на 10 контейнерных площадок (список)

Площадки планируется разместить на окраинах города.

Власти Калининграда выделили 20,1 млн рублей на организацию площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Подрядчику (заявки, согласно порталу Госзакупок, принимаются до 6 июля) предстоит соорудить площадки для ТКО по десяти адресам:

— ул. Айвазовского, д. 25;

— бульвар Любови Шевцовой, д. 43;

— ул. Подполковника Емельянова, д. 49−51;

— ул. Дзержинского, д. 162;

— ул. Камская, д. 7−9;

— ул. Липецкая, д. 15;

— ул. Батальная, д.37;

— ул. Волочаевская, д. 40;

— ул. Черниговская, д. 31В;

— ул. Коммунистическая, д. 37.

Напомним, что в июне прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что в Калининграде намерены запустить отдельную программу по ремонту контейнерных площадок ТКО.

Чиновница пояснила, что это благоустройство (замощение площадок и подходов к ним, покупка новых контейнеров и навесов над ними) ранее касалось лишь контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, либо на земле неразграниченной формы собственности.

«Большинство площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов — это площадки, которые находятся на придомовой территории, потому что действующее законодательство обязывает иметь площадки для сбора мусора на земельных участках под многоквартирными домами. Мы сегодня артикулировали, что на 2026-й год будем предлагать нашим депутатам горсовета запустить такую же программу, как по ремонту дворовых территорий», — уточнила она.

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