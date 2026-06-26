Панические атаки, издевательства Литвы и бочки с порохом и бензином: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Это ещё больше подогрело страсти: теперь билеты расходятся буквально за считанные минуты. Люди только успевают войти в систему и выбрать места, как их уже оформляет кто-то более расторопный. К тому же система даёт зарезервировать лишь два места рядом. И если в семье четыре человека, то сидеть им придётся далеко друг от друга.