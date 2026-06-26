«Уносит до 80% урожая»: агроном объяснила, как не дать фитофторе сожрать весь участок

Основой защиты остаётся севооборот. «Не стоит сажать картофель и томаты много лет подряд на одном месте — это прямое приглашение фитофторе», — напоминает агроном. Семенной материал лучше брать у проверенных производителей, а не "у соседки, которая выращивает из Растительные остатки важно сжигать или закапывать очень глубоко. В компост их отправлять нельзя! Особенно если болезнь уже давала о себе знать в прошлом году.