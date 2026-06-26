В Липецкой области продлили ограничения на продажу топлива

По решению регионального оперштаба в Липецкой области на неопределенный срок продлили ограничения на продажу бензина. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, уточнив, что меры позволят «не допустить нового резкого вымывания топлива с АЗС». Изначально ограничения должны были действовать с 23 по 28 июня включительно.
«Ежедневно контролируем поставки, остатки и проблемные точки. Если положительная динамика сохранится, будем готовы пересмотреть ограничения», — отметил господин Артамонов.
Напомним, ограничения касаются объема отпуска бензина: физлица могут приобретать не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на продажу дизельного топлива не вводятся.
Ситуацию с бензином обсудили на сегодняшнем заседании оперштаба. По словам губернатора, за последние сутки «по крупным сетям есть движение в правильную сторону». Так, «Роснефть», на заправки которой в последние дни легла основная нагрузка, увеличила количество бензовозов. В связи с этим ситуация по поставкам топлива улучшилась. Накануне губернатор отметил нехватку спецтранспорта и выразил готовность помочь операторам заправок с решением проблемы. Позитивную динамику власти наблюдают и на площадках «Лукойла». Там бензин доставили на точки, которые фактически не работали несколько дней. «Это частично помогло разгрузить ситуацию. Рассчитываем, что компания удержит темп по обеспечению своих АЗС топливом», — отметил глава региона.
Также на заседании зампрокурора региона Александр Хвостов объявил ряду руководителей операторов заправок предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования и защиты прав потребителей.
На прошлых выходных Игорь Артамонов сообщал о перебоях с отдельными марками топлива на ряде заправок в Липецке, Ельце и округах региона. За день до этого «Ъ-Черноземье» рассказывал, что господин Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе по вопросу роста цен на бензин.
Накануне стало известно, что липецкая Единая диспетчерская служба начала принимать сообщения о нелегальной торговле бензином. Речь идет о продаже топлива в канистры или торговле с рук. Сегодня Липецкстат опубликовал данные об ускорении роста цен на топливо в регионе.
Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».