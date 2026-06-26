В Липецкой области продлили ограничения на продажу топлива

Ситуацию с бензином обсудили на сегодняшнем заседании оперштаба. По словам губернатора, за последние сутки «по крупным сетям есть движение в правильную сторону». Так, «Роснефть», на заправки которой в последние дни легла основная нагрузка, увеличила количество бензовозов. В связи с этим ситуация по поставкам топлива улучшилась. Накануне губернатор отметил нехватку спецтранспорта и выразил готовность помочь операторам заправок с решением проблемы. Позитивную динамику власти наблюдают и на площадках «Лукойла». Там бензин доставили на точки, которые фактически не работали несколько дней. «Это частично помогло разгрузить ситуацию. Рассчитываем, что компания удержит темп по обеспечению своих АЗС топливом», — отметил глава региона.