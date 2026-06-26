В Вяземском районе Хабаровского края должник пытался скрыться от приставов на автомобиле

В ходе беседы судебный пристав предупредил должника о последствиях, однако добровольно платить налоги он не захотел. Тогда были применены меры принудительного взыскания: ограничение на выезд за пределы Российской Федерации и арест денег на банковских счетах. Выяснив, что у мужчины есть автомобиль, приставы приняли решение о его аресте.