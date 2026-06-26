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В Вяземском районе Хабаровского края должник пытался скрыться от приставов на автомобиле

Хабаровчанин задолжал по налогам больше полумиллиона рублей и лишился машины после неудачной погони.

Источник: Комсомольская правда

В Вяземском районе Хабаровского края судебные приставы арестовали автомобиль злостного неплательщика налогов. Должник попытался сбежать прямо на глазах у сотрудников, но ему это не удалось. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, житель села Дормидонтовка продолжительное время игнорировал обязанности по уплате налогов. В результате образовалась задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов по Вяземскому району, о чём мужчину своевременно уведомили.

В ходе беседы судебный пристав предупредил должника о последствиях, однако добровольно платить налоги он не захотел. Тогда были применены меры принудительного взыскания: ограничение на выезд за пределы Российской Федерации и арест денег на банковских счетах. Выяснив, что у мужчины есть автомобиль, приставы приняли решение о его аресте.

Когда сотрудники приехали по адресу, должник попытался скрыться на машине. Приставы перекрыли движение, остановили автомобиль и произвели арест транспортного средства. Теперь мужчина обязан погасить задолженность в установленный срок, иначе автомобиль продадут в счёт уплаты долга.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru