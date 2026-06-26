Украинцы планировали захватить СИЗО

Владимиру Макаренко 28 лет. Гражданин Украины, родился в селе Родниковка Черкасской области. Ранее не был судим, его уголовное дело, из-за которого он оказался в СИЗО, находится на стадии следствия, в чем суть обвинения, пока неизвестно. Григорию Синченко 34 года, он гражданин Украины, родился в Макеевке Донецкой области. В марте 2025 года был осужден за диверсию, шпионаж, незаконный оборот взрывчатки и другие преступления (всего — 40 эпизодов) на 26 лет строгого режима. Все трое получили среднее или средне-специальное образование, холосты и не трудоустроены.