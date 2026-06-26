В субботу в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь

Согласно документу, на территории Калининградской области нельзя торговать спиртным в последнюю субботу июня, в День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября, а если праздник выпадает на выходные, то в следующий после 1 сентября рабочий день) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).