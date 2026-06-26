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Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Голикова назвала с смерть Сергея Иванов невосполнимой потерей для всей страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов внес неоценимый вклад в развитие Родины и ее защиту, это невосполнимая потеря для всей страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

«Примите мои искренние соболезнования. Уход Сергея Борисовича Иванова — это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом, который внес неоценимый вклад в развитие нашей Родины и ее защиту», — сказала Голикова, чьи слова приводит пресс-служба аппарата.

Вице-премьер добавила, что светлая память об Иванове навсегда останется в ее сердце, а также коллег и всех, кому посчастливилось его знать.

«Я навсегда запомню его высочайшим профессионалом, волевым, искренним и принципиальным человеком», — заключила Голикова.

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