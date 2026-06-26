Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

«Примите мои искренние соболезнования. Уход Сергея Борисовича Иванова — это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом, который внес неоценимый вклад в развитие нашей Родины и ее защиту», — сказала Голикова, чьи слова приводит пресс-служба аппарата.