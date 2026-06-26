В Шахунье 68 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир

«Передача жителям аварийных домов ключей от их новых квартир — это результат слаженной и основательной работы команды регионального правительства, Законодательного собрания и муниципалитетов. Как для жителей, так и для нас это важное событие. Наши специалисты ведут постоянный контроль сроков и качества строительства, а также сопутствующих мероприятий, чтобы расселение велось с соблюдением всех требований и стандартов. Продолжаем решать задачу по обеспечению жителей региона комфортными и безопасным жильем», — отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.