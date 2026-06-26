В Шахунье 68 жителей аварийного фонда получили ключи от новых квартир

Ключи от новых квартир получили 68 жителей муниципального округа город Шахунья Нижегородской области, проживающих в аварийном фонде. Улучшить жилищные условия граждан позволила реализация региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Жители аварийного фонда переедут в новый пятиэтажный дом на улице Комсомольская. Для их переселения в новостройке приобретено 37 квартир.
«Для новоселов предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Новый дом оснащен центральным отоплением, электричеством, системами холодного и горячего водоснабжения, а также обеспечен благоустроенной придомовой территорией. Для совсем юных жильцов и их родителей установлена детская площадка. Желаю счастья и благополучия в новом доме!» — отметил глава местного самоуправления муниципального округа город Шахунья Антон Пугачев.
Строительство дома позволило расселить аварийный жилищный фонд общей площадью более 1300 кв. м.
«Передача жителям аварийных домов ключей от их новых квартир — это результат слаженной и основательной работы команды регионального правительства, Законодательного собрания и муниципалитетов. Как для жителей, так и для нас это важное событие. Наши специалисты ведут постоянный контроль сроков и качества строительства, а также сопутствующих мероприятий, чтобы расселение велось с соблюдением всех требований и стандартов. Продолжаем решать задачу по обеспечению жителей региона комфортными и безопасным жильем», — отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.
Напомним, что с целью обеспечения граждан социально значимой инфраструктурой нового качества с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в России реализуется новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», ставший продолжением проекта «Жилье и городская среда».