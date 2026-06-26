В Петербурге состоялся фитнес-фестиваль «Выборгский заряд»

Фитнес-фестиваль «Выборгский заряд» состоялся в Санкт-Петербурге 14 июня при поддержке госпрограммы «Спорт России». Участие приняли более 200 человек, сообщили в администрации Выборгского района.
На мероприятии подготовили профессиональные мастер-классы на любой вкус. Опытные инструкторы провели занятия по боксу, зумбе, северной ходьбе и йоге. Каждый участник смог попробовать себя в новом направлении, получить полезные советы и узнать о занятиях в Центре спорта Выборгского района.
Главным событием фестиваля стал SUP-турнир «На вираже» по гребле на специальных досках. В программе были соревновательные заезды, мастер-класс по дыхательным техникам от клуба «Планета дайвинга», а также возможность каждому желающему испытать себя в катании на SUP-доске.
Параллельно на одной из площадок Верхнего Суздальского озера прошел турнир по пляжному волейболу. Участниками стали пять групп. Победителем стала команда «Претендент».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.