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В Комсомольске-на-Амуре четыре человека пострадали в ДТП на перекрёстке Лазо — Сусанина

46-летняя Комсомольчанка на «Тойоте» не пропустила машину на главной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре 26 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась на нерегулируемом перекрёстке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, по предварительным данным, около 18:05 на перекрёстке улиц Лазо и Сусанина 46-летняя женщина за рулём «Тойоты Короны» двигалась по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрёстке она не предоставила преимущество «Тойоте ВВ» под управлением 59-летнего водителя, который ехал по главной, и совершила столкновение.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили оба водителя, 48-летний пассажир «Тойоты ВВ» и 16-летняя девушка-пассажир «Тойоты Короны». При этом подросток, при имеющейся возможности, не была пристёгнута ремнём безопасности. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru