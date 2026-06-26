В Комсомольске-на-Амуре четыре человека пострадали в ДТП на перекрёстке Лазо — Сусанина

Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, по предварительным данным, около 18:05 на перекрёстке улиц Лазо и Сусанина 46-летняя женщина за рулём «Тойоты Короны» двигалась по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрёстке она не предоставила преимущество «Тойоте ВВ» под управлением 59-летнего водителя, который ехал по главной, и совершила столкновение.