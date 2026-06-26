Бывший министр обороны Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет

Еще до получения специального образования, в 1975 году, Иванов начал службу в КГБ. В 1976—1977 годах являлся сотрудником 1-го отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, где ~работал в одном подразделении вместе с Владимиром Путиным~. В 1979 году перешел на работу в центральный аппарат Комитета. До 1985 года работал в резидентуре в Финляндии. По его собственным словам, оттуда ему пришлось уйти из-за разоблачения перебежчиком — полковником КГБ Олегом Гордиевским, перешедшим на сторону британской разведки. Впоследствии Иванов говорил об этом эпизоде открыто: