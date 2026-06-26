Рыбу из Преголи есть можно: калининградский эксперт рассказал, как изменилась экология реки

Специалист напомнил, что в 1980‑е годы вода в Преголе была сильно загрязнена и отличалась резким запахом сероводорода. Однако за последние четыре года состояние реки значительно улучшилось. По словам Кондратенко, в устье Преголи сегодня успешно разводят форель и сигов — виды, требовательные к качеству воды.