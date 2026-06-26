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Путин объявил благодарность коллективу института ФМБА

Путин объявил благодарность коллективу института ФМБА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения “Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико биологического агентства”, город Санкт-Петербург», — говорится в соответствующем распоряжении главы государства.