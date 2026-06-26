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В поликлинике № 16 Воронежа провели акцию «Врачи — ветеранам»

Желающие смогли измерить артериальное давление и пульс, сделать общий анализ крови, ЭКГ.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Врачи — ветеранам» состоялась в Воронежской городской поликлинике № 16 при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Так, совет ветеранов Левобережного района города Воронежа взял на себя координацию работы: оповещение, сбор заявок, формирование списков участников, помощь в организации. Желающие смогли измерить артериальное давление и пульс, сделать общий анализ крови, ЭКГ. Они получили консультации терапевта, кардиолога и гериатра, а также узнали о профилактике хронических заболеваний и коррекции образа жизни. Ветераны также записались на прием в поликлинику для дополнительных консультаций и диагностических исследований.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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