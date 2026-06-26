В поликлинике № 16 Воронежа провели акцию «Врачи — ветеранам»

Так, совет ветеранов Левобережного района города Воронежа взял на себя координацию работы: оповещение, сбор заявок, формирование списков участников, помощь в организации. Желающие смогли измерить артериальное давление и пульс, сделать общий анализ крови, ЭКГ. Они получили консультации терапевта, кардиолога и гериатра, а также узнали о профилактике хронических заболеваний и коррекции образа жизни. Ветераны также записались на прием в поликлинику для дополнительных консультаций и диагностических исследований.