В поликлинике № 16 Воронежа провели акцию «Врачи — ветеранам»

Акция «Врачи — ветеранам» состоялась в Воронежской городской поликлинике № 16 при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Так, совет ветеранов Левобережного района города Воронежа взял на себя координацию работы: оповещение, сбор заявок, формирование списков участников, помощь в организации. Желающие смогли измерить артериальное давление и пульс, сделать общий анализ крови, ЭКГ. Они получили консультации терапевта, кардиолога и гериатра, а также узнали о профилактике хронических заболеваний и коррекции образа жизни. Ветераны также записались на прием в поликлинику для дополнительных консультаций и диагностических исследований.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.