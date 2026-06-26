В День молодёжи в Перми разыграют путешествие по Пермскому краю

С 14:35 до 19:00 на эспланаде будут работать тематические площадки. Их разделят на четыре направления: «Мечта России», «Единство России», «Гордость России» и «Молодость России». Гости смогут попробовать себя в различных мастер-классах, познакомиться с народными ремеслами, робототехникой и программированием, пройти профориентацию с использованием технологий виртуальной реальности, а также написать открытки участникам специальной военной операции.