В Ростовской области начальника вокзала осудили за взятку в 670 тысяч рублей

Из материалов дела следует, что ООО «Сервис Груп» и ОАО «Российские железные дороги» заключили договор на оказание ситуационной помощи маломобильным пассажирам с июля 2022 года по июнь 2023 года. Фактически эти обязанности по указанию начальника вокзала исполняли ее подчиненные. В итоге ООО «Сервис Груп» неправомерно получило денежные средства, а начальник вокзала — незаконное вознаграждение на сумму свыше 670 тыс. руб.