Мэр Воронежа пригласил в выходные на прогулку по цветущему городу

Глава столицы Черноземья выложил на своей странице видео с летним Воронежем. Осенью в этом году город отмечает 440 лет.
Мэр рассказал, что уикенд — отличный повод прогуляться по паркам и скверам Воронежа. Особенно сейчас, когда в городе открылся сезон цветения роз. Экологи из управления подобрали и высадили кусты разных тонов — от насыщенных розово-красных до мягких кремовых.
К слову, в парке «Алые паруса» среди множества сортов заметна необычная роза «Воронежская», появившаяся здесь к 425‑летию города.
Кроме роз, сейчас в городе распустились катальпы, липы, спирея и другие растения.
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