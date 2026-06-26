Мэр Воронежа пригласил в выходные на прогулку по цветущему городу

Мэр рассказал, что уикенд — отличный повод прогуляться по паркам и скверам Воронежа. Особенно сейчас, когда в городе открылся сезон цветения роз. Экологи из управления подобрали и высадили кусты разных тонов — от насыщенных розово-красных до мягких кремовых.